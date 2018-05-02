Партія влади Вірменії здалася: обіцяє обрати прем'єром лідера опозиції

Правляча Республіканська партія Вірменії погодилася підтримати кандидатуру Нікола Пашиняна, лідера фракції "Елк", на пост прем'єр-міністра.

Про це заявив глава фракції РПА Ваграм Багдасарян, передає "Радио Азатутюн".

"Вірменія 8 травня буде мати прем'єр-міністра", - заявив він.

За його словами, під час голосування 8 травня фракція підтримає кандидата, якого висунула 1/3 парламенту. Фракція РПА також не буде висувати свого кандидата в прем'єри.

Багдасарян зазначив, що під час обговорення питання про обрання прем'єра у вівторок залишився ряд питань, на які Республіканська партія так і не отримала відповіді.

"Це наріжні питання, пов'язані з майбутнім країни. Ми взяли на себе всі звинувачення в ім'я майбутнього нашої країни", - сказав він.

Парламент Вірменії на спеціальному засіданні 1 травня не зміг обрати нового прем'єр-міністра країни.

Єдиним кандидатом, висунутим на цю посаду, був Нікол Пашинян. Його підтримали опозиційні парламентські фракції альянсу "Царукян" і АРФ "Дашнакцутюн", але це дало лише 45 голосів, тоді як для обрання потрібно було як мінімум 53 голоси.

58 мандатів має правляча Республіканська партія Вірменії, яка відмовилася висувати свого кандидата. Депутати цієї партії назвали програму Пашиняна непереконливою і заблокували його обрання.

Через 7 днів у парламенту буде друга спроба обрання глави уряду.

Якщо ж і вона не матиме успіху, то президент Вірменії змушений буде розпустити парламент і протягом 30-45 днів призначити дострокові вибори.

Як відомо, у найбільших містах Вірменії тривають протести, в Єревані паралізовано рух.