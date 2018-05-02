Партия власти Армении сдалась: обещает избрать премьером лидера оппозиции

Правящая Республиканская партия Армении согласилась поддержать кандидатуру Никола Пашиняна, лидера фракции "Елк", на пост премьер-министра.

Об этом заявил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян, передает "Радио Азатутюн".

"Армения 8 мая будет иметь премьер-министра", - заявил он.

По его словам, во время голосования 8 мая фракция поддержит кандидата, которого выдвинула 1/3 парламента. Фракция РПА также не будет выдвигать своего кандидата в премьеры.

Багдасарян отметил, что во время обсуждения вопроса об избрании премьера во вторник остался ряд вопросов, на которые Республиканская партия не смогла получить ответы.

"Это краеугольные вопросы, связанные с будущим страны. Мы взяли на себя все обвинения во имя будущего нашей страны", - сказал он.

Парламент Армении на специальном заседании 1 мая не смог избрать нового премьер-министра страны.

Единственным кандидатом, выдвинутым на эту должность, является Никол Пашинян, лидер фракции "Елк".

Его поддержали оппозиционные парламентские фракции альянса "Царукян" и АРФ "Дашнакцутюн", но это дало лишь 45 голосов, тогда как для избрания нужно было как минимум 53 голоса.

58 мандатов имеет правящая Республиканская партия Армении, отказавшаяся выдвигать своего кандидата. Депутаты этой партии назвали программу Пашиняна неубедительной и заблокировали его избрание.

Через 7 дней у парламента будет вторая попытка избрания главы правительства.

Если же и она не увенчается успехом, то президент Армении вынужден будет распустить парламент и в течение 30-45 дней назначить досрочные выборы.

Напомним, в крупнейших городах Армении продолжаются протесты, в Ереване парализовано движение.