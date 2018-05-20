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Чеські комуністи хочуть заблокувати відправлення військових до країн Балтії

Неділя, 20 травня 2018, 17:11

Комуністична партія Чехії та Моравії хоче заблокувати планову ротацію військ НАТО у країнах Балтії, заборонивши відправку туди чеських військових.

Про це повідомляє чеський портал iDNES.cz.

Зокрема, на думку КСЧМ, присутність чеських солдатів сприятиме подальшому погіршенню відносин з Російською Федерацією. "Це не має сенсу. Йдеться про демонстрацію влади на кордонах країн Балтії і Росії, підвищення напруженості в регіоні і ускладнити відносини між Росією і рештою Європи",- заявив сказав заступник парламентского комітету з оборони Олександр Черни (KSCM).

Видання зазначає, що це рішення може підтримати партія влади ANO, яка на має більшості в парламенті та потребує голосів комуністів. Раніше ANO вже пішов на ряд поступок комуністам.

Проти цієї ініціативи виступили у чеській армії. Генерал Петер Павел назвав таку ініціативу "надзвичайно шкідливою". "Такий крок не лише порушить наші відносини з країнами Балтії та всього східного крила Альянсу, але це було б сприйнято іншими партнерами, як вираз відсутності солідарності і лояльності по відношенню до Альянсу",- , заявив генерал.

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