Чешские коммунисты хотят заблокировать отправку военных в страны Балтии

Коммунистическая партия Чехии и Моравии хочет заблокировать плановую ротацию войск НАТО в странах Балтии, запретив отправку туда чешских военных.

Об этом сообщает чешский портал iDNES.cz.

В частности, по мнению КСЧМ, присутствие чешских солдат способствовать дальнейшему ухудшению отношений с Российской Федерацией. "Это не имеет смысла. Речь идет о демонстрации власти на границах стран Балтии и России, повышение напряженности в регионе и осложнить отношения между Россией и остальной Европой", - заявил сказал заместитель парламентских комитета по обороне Александр Черны (KSCM).

Издание отмечает, что это решение может поддержать партия власти ANO, которая на нет большинства в парламенте и требует голосов коммунистов. Ранее ANO уже пошел на ряд уступок коммунистам.

Против этой инициативы выступили в чешской армии. Генерал Петер Павел назвал такую ​​инициативу "чрезвычайно вредной". "Такой шаг не только нарушит наши отношения со странами Балтии и всего восточного крыла Альянса, но это было бы воспринято другими партнерами, как выражение отсутствия солидарности и лояльности по отношению к Альянсу", - заявил генерал.