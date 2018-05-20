Новий уряд Італії створює загрози стабільності євро - французький міністр

Нова коаліція Італії може поставити під загрозу стабільність зони євро.

Про це в ефірі радіостанції Europe 1 заявив міністр економіки Франції Брюно Ле Мер.

За його словами, така загроза виникне, якщо новий уряд Італії не буде дотримуватися зобов'язань по гранично допустимим нормам держборгу і бюджетного дефіциту, а також - забуде про зобов'язання по оздоровленню банків.

"Кожен в Італії повинен розуміти, що майбутнє країни в складі Європи і ніде більше. А щоб це майбутнє було в Європі, потрібно дотримуватися правил ", - заявив французький міністр.

За його словами, зобов'язання, взяті на себе Італією, продовжують діяти, який би уряд не прийшов до влади в країні.

Нагадаємо, раніше праві італійських політичних партій "Ліга" і "П'ять зірок" погодили текст коаліційної угоди. Серед іншого, вони хочуть домогтися скасування антиросійських санкцій, переглянути ряд угод з ЄС, а також вийти із зони євро.