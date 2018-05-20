Новое правительство Италии создает угрозы стабильности евро – французский министр

Новая коалиция Италии может поставить под угрозу стабильность зоны евро.

Об этом в эфире радиостанции Europe 1 заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.

По его словам, такая угроза возникнет, если новое правительство Италии не будет соблюдать обязательства по предельно допустимым нормам госдолга и бюджетного дефицита, а также – забудет об обязательствах по оздоровлению банков.

"Каждый в Италии должен понимать, что будущее страны в составе Европы и нигде больше. А чтобы это будущее было в Европе, нужно соблюдать правила",— заявил французский министр.

По его словам, обязательства, взятые на себя Италией, продолжают действовать, какое бы правительство ни пришло к власти в стране.

Напомним, ранее правые итальянских политических партий "Лига" и "Пять звезд" согласовали текст коалиционного договора. Среди прочего, они хотят добиться отмены антироссийских санкций, пересмотреть ряд соглашений с ЕС, а также выйти из зоны евро.