Німецький суд вдруге відмовив видати Іспанії екс-лідера Каталонії

Вищий регіональний суд німецької землі Шлезвіг-Гольштейн знову відмовився включити звинувачення екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона у повстанні до справи про його видачу Іспанії.

Як повідомляє видання El Pais, у своєму проміжному рішенні суд підтримав позицію від 5 квітня, коли він визнав "принципово неприйнятною" екстрадицію Пучдемона за звинуваченням у повстанні.

Суд також відмовився арештувати каталонського політика на вимогу прокуратури і дозволив йому залишитись на свободі після звільнення під заставу у 75 тисяч євро.

Іспанія домагається видачі Пучдемона через його роль у процесі проголошення незалежності Каталонією минулого року. Мадрид видав європейський ордер на його арешт за звинуваченням у повстанні та розкраданні державних коштів.

Тепер німецький суд має ще схвалити остаточне рішення щодо можливості видачі каталонського політика за цими обвинуваченнями.

Як повідомлялося, у квітні іспанські прокурори передали Німеччині нову інформацію, яка, як вони сподіваються, сприятиме видачі колишнього каталонського лідера Карлеса Пучдемона.

Німецькі правоохоронці затримали Карлеса Пучдемона за вимогою Мадрида наприкінці березня, коли він повертався з Фінляндії.