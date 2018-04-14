Іспанія передала Німеччині нову інформацію для екстрадиції Пучдемона

Субота, 14 квітня 2018, 10:06

Іспанські прокурори передали Німеччині нову інформацію, яка, як вони сподіваються, сприятиме видачі колишнього каталонського лідера Карлеса Пучдемона.

Про це заявив міністр юстиції Іспанії Рафаель Катала, повідомляє El Pais.

Міністр розповів, що в четвер у штаб-квартирі Євроюсту пройшла зустріч іспанських і німецьких прокурорів.

Катала сказав, що з наданими даними німецький прокурор тепер зможе "надати додаткову інформацію для обґрунтування" того, що дії Пучдемона супроводжувалися насильством.

Відзначається, що нова інформація включає відеоролики про ймовірні насильницькі дії і поліцейські звіти про заворушення в Каталонії.

Міністр зазначив, що німецькі прокурори погодилися спробувати переконати суд федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн переглянути своє рішення про можливу екстрадицію Пучдемона тільки за звинуваченням у розтраті державних коштів.

Нагадаємо, 5 квітня Пучдемона, який перебував під вартою у Німеччині, звільнили під заставу у розмірі 75 тисяч євро.

Крім того, суд виключив можливість видачі Пучдемона Іспанії за звинувачення у заколоті. Суд вважає, що екстрадиція може відбутись тільки за звинуваченням у розтраті державних коштів.

Пучдемона затримали 25 березня на території Німеччини неподалік кордону з Данією на підставі європейського ордеру на арешт.

В Іспанії Пучдемону висунуті звинувачення в організації повстання і розтраті держкоштів, за першим звинуваченням йому загрожує до 30 років тюремного ув'язнення.