Немецкий суд во второй раз отказал в выдаче Испании экс-лидера Каталонии

Высший региональный суд немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн снова отказался включить обвинения экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона в восстании в дело о его выдаче Испании.

Как сообщает издание El Pais, в своем промежуточном решении суд поддержал позицию от 5 апреля, когда он признал "принципиально неприемлемой" экстрадицию Пучдемона по обвинению в восстании.

Суд также отказался арестовать каталонского политика по требованию прокуратуры и позволил ему остаться на свободе после освобождения под залог в 75 тысяч евро.

Испания добивается выдачи Пучдемона за его роль в процессе провозглашения независимости Каталонии в прошлом году. Мадрид выдал европейский ордер на его арест по обвинению в восстании и хищении государственных средств.

Теперь немецкий суд еще должен принять окончательное решение о возможности выдачи каталонского политика по этим обвинениям.

Как сообщалось, в апреле испанские прокуроры передали Германии новую информацию, которая, как они надеются, будет способствовать выдаче бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона.

Немецкие правоохранители задержали Карлеса Пучдемона по требованию Мадрида в конце марта, когда он возвращался из Финляндии.