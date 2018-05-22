Зіткнення у Парижі: поліція застосувала спецзасоби

У ході акції протесту державних службовців у Парижі невідомі з прихованими обличчями почали влаштовувати сутички з поліцією, на що правоохоронці відповіли застосуванням сльозоточивого газу та водометів.

Про це передає Le Figaro.

Молоді люди в масках, повністю одягнені в чорне, вигукували "Ми ненавидимо поліцію" і громили вітрини магазинів. Учасники акції також палили димові шашки та фаєри, унаслідок чого вулиці французької столиці затягло димом. Силовики затримали кількох осіб.

AFP

За даними поліції, близько 20 тисяч осіб взяли участь у протестах.

Ce sont désormais les militants cagoulés qui dictent le tempo du défilé. Au tonnerre de l'orage du ciel parisien se mêlent les détonations. #manif22mai pic.twitter.com/lokL8n1BTt — Loui's (@sanmewlou) 22 травня 2018 р.

DIRECT - Heurts en cours dans la #Manif22Mai : jets de projectiles et dégradations contre lacrymogène et canon à eau pic.twitter.com/6CdzUPkTEY — Clément Lanot (@ClementLanot) 22 травня 2018 р.

22 травня у Франції проходить страйк державних службовців на знак протесту проти планів уряду скоротити 120 тисяч робочих місць до 2022 року. Під час спільного страйку дев'ять профспілок також вимагають підвищення зарплат і засуджують все більше використання короткострокових контрактів на держслужбі.

Це вже третій загальнонаціональний страйк держслужбовців з часу коли у травні минулого року до влади прийшов президент Еммануель Макрон.