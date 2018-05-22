Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Німецький суд вдруге відмовив видати Іспанії екс-лідера Каталонії

Скандальний екс-президент ПАРЄ Аграмунт вийшов з Асамблеї

Порошенко про Антикорсуд: Україна врахувала поради іноземних партнерів

ІНП Польщі: у Грушовичах не буде пам'ятника УПА






Зіткнення у Парижі: поліція застосувала спецзасоби

Вівторок, 22 травня 2018, 17:55

У ході акції протесту державних службовців у Парижі невідомі з прихованими обличчями почали влаштовувати сутички з поліцією, на що правоохоронці відповіли застосуванням сльозоточивого газу та водометів.

Про це передає Le Figaro.

Молоді люди в масках, повністю одягнені в чорне, вигукували "Ми ненавидимо поліцію" і громили вітрини магазинів. Учасники акції також палили димові шашки та фаєри, унаслідок чого вулиці французької столиці затягло димом. Силовики затримали кількох осіб.

 
AFP

За даними поліції, близько 20 тисяч осіб взяли участь у протестах.

22 травня у Франції проходить страйк державних службовців на знак протесту проти планів уряду скоротити 120 тисяч робочих місць до 2022 року. Під час спільного страйку дев'ять профспілок також вимагають підвищення зарплат і засуджують все більше використання короткострокових контрактів на держслужбі.

Це вже третій загальнонаціональний страйк держслужбовців з часу коли у травні минулого року до влади прийшов президент Еммануель Макрон.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
powered by lun.ua
Читайте також
Франції вдалося відвернути теракт, затримані двоє єгиптян – міністр
У Франції затримали двох підозрюваних у зв’язку з терактами в Каталонії
У Франції продовжили арешт батькам чеченця, який скоїв напад у Парижі
У Марселі група невідомих в масках відкрила вогонь з автоматів
Першотравневі сутички у Парижі: понад 200 затриманих