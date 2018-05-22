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Столкновения в Париже: полиция применила спецсредства

Вторник, 22 мая 2018, 17:55

В ходе акции протеста государственных служащих в Париже неизвестные с закрытыми лицами начали устраивать стычки с полицией, на что правоохранители ответили применением слезоточивого газа и водометов.

Об этом передает Le Figaro.

Молодые люди в масках, полностью одетые в черное, выкрикивали "Мы ненавидим полицию" и громили витрины магазинов. Участники акции также жгли дымовые шашки и файеры, в результате чего улицы французской столицы затянуло дымом. Силовики задержали нескольких человек.

 
AFP

По данным полиции, около 20 тысяч человек приняли участие в протестах.

22 мая во Франции проходит забастовка государственных служащих в знак протеста против планов правительства сократить 120 тысяч рабочих мест к 2022 году. Во время совместной забастовки девять профсоюзов также требуют повышения зарплат и осуждают все большее использование краткосрочных контрактов на госслужбе.

Это уже третья общенациональная забастовка госслужащих со времени, когда в мае прошлого года к власти пришел президент Эммануэль Макрон.

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Франция
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