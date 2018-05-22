Столкновения в Париже: полиция применила спецсредства

В ходе акции протеста государственных служащих в Париже неизвестные с закрытыми лицами начали устраивать стычки с полицией, на что правоохранители ответили применением слезоточивого газа и водометов.

Об этом передает Le Figaro.

Молодые люди в масках, полностью одетые в черное, выкрикивали "Мы ненавидим полицию" и громили витрины магазинов. Участники акции также жгли дымовые шашки и файеры, в результате чего улицы французской столицы затянуло дымом. Силовики задержали нескольких человек.

AFP

По данным полиции, около 20 тысяч человек приняли участие в протестах.

Ce sont désormais les militants cagoulés qui dictent le tempo du défilé. Au tonnerre de l'orage du ciel parisien se mêlent les détonations. #manif22mai pic.twitter.com/lokL8n1BTt — Loui's (@sanmewlou) 22 травня 2018 р.

DIRECT - Heurts en cours dans la #Manif22Mai : jets de projectiles et dégradations contre lacrymogène et canon à eau pic.twitter.com/6CdzUPkTEY — Clément Lanot (@ClementLanot) 22 травня 2018 р.

22 мая во Франции проходит забастовка государственных служащих в знак протеста против планов правительства сократить 120 тысяч рабочих мест к 2022 году. Во время совместной забастовки девять профсоюзов также требуют повышения зарплат и осуждают все большее использование краткосрочных контрактов на госслужбе.

Это уже третья общенациональная забастовка госслужащих со времени, когда в мае прошлого года к власти пришел президент Эммануэль Макрон.