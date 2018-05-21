У Трампа виникає все більше сумнівів щодо зустрічі з Кім Чен Ином – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп все більше стурбований тим, що його майбутня зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином може перетворитися на політичну невдачу.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними газети, Трамп проводить консультації з радниками, чи варто брати на себе такий ризик.

Як зазначається, президент США був водночас здивований і обурений заявою головного переговірника КНДР, випущеною минулої середи, про те, що країна ніколи не обміняє свою здатність розробляти ядерну зброю на економічну допомогу. Цю заяву у Трампа сприйняли як різкий поворот від примирливого тону останніх тижнів.

Крім того, Трамп телефонував президенту Південної Кореї Мун Чже Іну, щоб поцікавитися, чому останні заяви КНДР суперечать сказаному раніше.

У той же час радники президента США стурбовані тим, що Трамп проявив занадто велику зацікавленість в майбутній зустрічі. Вони також не впевнені, чи достатньо обізнаний президент в деталях північнокорейської ядерної програми.

Втім досі Трамп не висловлював бажання повністю відмовитися від зустрічі з Кім Чен Ином.

Як відомо, зустріч лідерів США і КНДР запланована на 12 червня у Сингапурі.