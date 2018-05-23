США продовжують підготовку до зустрічі Трампа з Кім Чен Ином – Помпео

Державний департамент США і Білий дім продовжують підготовку до зустрічі президента Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином у червні незважаючи на погрози Пхеньяна скасувати саміт.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, повідомляє The Hill.

"Ми продовжуємо підготовку разом з командою Білого дому тому у разі якщо саміт відбудеться 12 червня, ми повністю готові" - сказав він.

"Ми віддані досягненню денуклеаризації і створення умов, за яких режим Північної Кореї більше не загрожуватиме світові" - додав Помпео.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Білий дім готується до проведення історичного саміту з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, але зустріч може бути перенесена або й скасована.

Як повідомлялося, Трамп все більше стурбований тим, що його майбутня зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином може перетворитися на політичну невдачу.