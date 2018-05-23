США продолжают подготовку к встрече Трампа с Ким Чен Ыном – Помпео

Государственный департамент США и Белый дом продолжают подготовку к встрече президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в июне несмотря на угрозы Пхеньяна отменить саммит.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает The Hill.

"Мы продолжаем подготовку вместе с командой Белого дома в том случае если саммит состоится 12 июня, мы полностью готовы", - сказал он.

"Мы привержены достижению денуклеаризации и создания условий, при которых режим Северной Кореи больше не будет угрожать миру" - добавил Помпео.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом готовится до проведения исторического саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, но встреча может быть перенесена или отменена.

Как сообщалось, Трамп все больше обеспокоен тем, что его предстоящая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может превратиться в политическую неудачу.