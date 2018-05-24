Порошенко о следствии по MH17: Зло будет наказано

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что после представления промежуточных результатов международного расследования катастрофы рейса MH17 Малайзийских авиалиний уже в ближайшее время в суд будут переданы обвинения.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня Совместная группа по вопросам расследования катастрофы самолета рейса Малайзийских авиалиний МН17 представила дополнительные доказательства поставки из Российской Федерации противовоздушной комплекса, с помощью которого был сбит самолет", - отметил украинский президент.

Он напомнил, что следователи пришли к выводу о российском происхождении "Бука".

"Есть все основания надеяться, что уже в ближайшее время прокуратура Нидерландов сможет представить в суд обвинения против причастных к сбиванию самолета", - заявил Порошенко.

По его словам, Украина сделает все возможное, "чтобы действия Российской Федерации как государства, поддерживающего терроризм, получили надлежащую оценку в Международном суде ООН в рамках рассмотрения инициированного нами в начале прошлого года дела".

"Зло будет наказано, а справедливость восстановлена!" - добавил Порошенко.

В четверг международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы самолета рейса МН17 объявила, что малазийский "Боинг" был сбит над Донецкой областью в 2014 году зенитно-ракетным комплексом "Бук" 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

Следственная группа пришла к выводу, что именно этот ЗРК "Бук" совпадает по отличительным признакам с тем, который сбил малазийский "Боинг".