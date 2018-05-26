Поведінка українців за кордоном не становить ризиків для безвізу - єврокомісар

З боку українців відсутні будь-які зловживання користування безвізовим режимом, які могли б призвести до його призупинення.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ повідомив єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган.

Він також зазначив, що звіт Європейської комісії за грудень 2017 року свідчить про наявність певних питань, пов'язаних з візовою лібералізацією. Ган підкреслив, що в цьому напрямку Україна має прогрес, однак існують і ризики.

"Знову таки — це стосується боротьби з корупцією. Але зараз немає ризиків для безвізу через поведінку українців за кордоном", — прокоментував він.

Як відомо, Євросоюз залишив за собою право задіяти механізм призупинення безвізового режиму, якщо з третіх країн збільшиться кількість нелегалів, необґрунтованих заявок про надання притулку чи їхні громадяни створять загрозу внутрішній безпеці ЄС.

Під час обговорення механізму призупинення безвізових режимів з третіми країнами у січні дипломати ЄС висловили занепокоєння щодо Грузії та Албанії, однак ризиків призупинення безвізу з цими країнами немає.