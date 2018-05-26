Поведение украинцев за рубежом не представляет рисков для безвиза - еврокомиссар

Со стороны украинцев отсутствуют какие-либо злоупотребления пользования безвизовым режимом, которые могли бы привести к его приостановлению.

Об этом в интервью Радио НВ сообщил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан.

Он также отметил, что отчет Европейской комиссии за декабрь 2017 свидетельствует о наличии определенных вопросов, связанных с визовой либерализацией. Ган подчеркнул, что в этом направлении Украина имеет прогресс, однако существуют и риски.

"Опять же - это касается борьбы с коррупцией. Но сейчас нет рисков для безвиза из-за поведения украинцев за рубежом", - прокомментировал он.

Как известно, Евросоюз оставил за собой право задействовать механизм приостановления безвизового режима, если из третьих стран увеличится количество нелегалов, необоснованных заявок о предоставлении убежища или их граждане создадут угрозу внутренней безопасности ЕС.

При обсуждении механизма приостановления безвизовых режимов с третьими странами в январе дипломаты ЕС выразили обеспокоенность в отношении Грузии и Албании, однако рисков приостановления безвиза с этими странами нет.