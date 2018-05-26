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Україна готує пропозиції Заходу щодо санкцій за Керченський міст

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Україна готує пропозиції Заходу щодо санкцій за Керченський міст

Субота, 26 травня 2018, 16:13

Київ представив Варшаві пакет пропозицій щодо посилення економічних санкцій проти Росії за окупацію Криму.

Про це в коментарі власному кореспондентові "Укрінформу" за результатами консультацій в п'ятницю у Варшаві повідомив перший заступник Постійного представника Президента України в Автономній республіці Крим (АРК) Ізет Гданов.

Зокрема, пропонується накладення санкцій і на європейські компанії, які допомагали Росії будувати "кримський" міст.

"Ми готуємо деякі пропозиції для ЄС та США щодо введення санкцій по окремих суб'єктах - європейських компаній, які брали участь у будівництві "кримського" мосту. Є немало компаній, які допомагали це робити",- підкреслив Гданов.

Він поінформував, що ведеться також робота і щодо введення з боку Заходу санкцій проти російських компаній, які порушують норми міжнародного права: працюють на території тимчасово окупованого Криму й одночасно ведуть бізнес в Європі та США.

"Позиція Польщі дуже позитивна для України. Ми співпрацюватимемо й надалі, оскільки ці питання не вирішуються однією консультацією, а потребують подальшого опрацювання",- констатував заступник представника Президента України в АРК.

У Варшаві в п'ятницю відбулися консультації на рівні директорів договірно-правових департаментів МЗС України та Польщі щодо правових наслідків для Росії з приводу окупації Криму. Сторони наголосили на необхідності утримання, а також можливого посилення санкцій проти РФ за окупацію Криму і агресію на Донбасі.

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