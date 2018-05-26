Украина готовит предложения Западу о санкциях за Керченский мост

Киев представил Варшаве пакет предложений по усилению экономических санкций против России за оккупацию Крыма.

Об этом в комментарии собственному корреспонденту "Укринформа" по результатам консультаций в пятницу в Варшаве сообщил первый заместитель Постоянного представителя Президента Украины в Автономной республике Крым (АРК) Изет Гданов.

В частности, предлагается наложение санкций и на европейские компании, которые помогали России строить "крымский" мост.

"Мы готовим некоторые предложения для ЕС и США о введении санкций против отдельных субъектов - европейских компаний, участвовавших в строительстве "крымского" моста. Есть немало компаний, которые помогали это делать", - подчеркнул Гданов.

Он сообщил, что ведется также работа и по введению со стороны Запада санкций против российских компаний, которые нарушают нормы международного права: работают на территории временно оккупированного Крыма и одновременно ведут бизнес в Европе и США.

"Позиция Польши очень положительная для Украины. Мы будем сотрудничать и дальше, поскольку эти вопросы не решаются одной консультацией, а требуют дальнейшей обработки", - констатировал заместитель представителя Президента Украины в АРК.

В Варшаве в пятницу состоялись консультации на уровне директоров договорно-правовых департаментов МИД Украины и Польши относительно правовых последствий для России по поводу оккупации Крыма. Стороны подчеркнули необходимость сохранения, а также возможного усиления санкций против РФ за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе.