"Людина-павук": малієць отримає громадянство Франції за дивовижний порятунок дитини

Виходець із Малі Мамуду Гассама, який став справжнім героєм у Франції після порятунку хлопчика, повислого на балконі, отримає французьке громадянство.

Про це повідомляє BBC.

Героїчний інцидент трапився в суботу ввечері на одній з вулиць на півночі Парижа. Мамуду Гассама проходив повз будинок, коли побачив натовп людей і чотирирічного хлопчика, який повис на балконі четвертого поверху.

Чоловік без зволікання кинувся на порятунок і за лічені секунди буквально видерся на четвертий поверх та врятував малого.

Очевидці зафільмували порятунок на відео, після чого малієць став ледь не національним героєм. Мер Парижа Анн Ідальго назвала його "людиною-павуком 18 району", маючи на увазі район, де стався інцидент.

"Я не думав, я врятував його", - прокоментував пізніше свій учинок в ефірі французького телебачення Мамуду Гассама.

Батька малого допитала поліція. Правоохоронці вважають, що він залишив дитину без догляду. Матері дитини на той час у Парижі не було.

Із малійцем зустрівся президент Франції Еммануель Макрон. Він нагородив чоловіка медаллю за мужність та пообіцяв надати французьке громадянство.

Крім того, Макрон заявив, що малієць зможе влаштуватися на роботу пожежником.