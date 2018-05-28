"Человек-паук": малиец получит гражданство Франции за удивительное спасение ребенка

Выходец из Мали Мамуд Гассама, который стал настоящим героем во Франции после спасения мальчика, повисшего на балконе, получит французское гражданство.

Об этом сообщает BBC.

Героический инцидент произошел в субботу вечером на одной из улиц на севере Парижа. Мамуд Гассама проходил мимо дома, когда увидел толпу людей и четырехлетнего мальчика, который повис на балконе четвертого этажа.

Мужчина без промедления бросился на помощь и за считанные секунды буквально вскарабкался на четвертый этаж и спас мальчика.

Очевидцы сняли спасение на видео, после чего малиец стал едва ли не национальным героем. Мэр Парижа Анн Идальго назвала его "человеком-пауком 18 района", имея в виду район, где произошел инцидент.

"Я не думал, я спас его", - прокомментировал позже свой поступок в эфире французского телевидения Мамуд Гассама.

Отца малого допросила полиция. Правоохранители считают, что он оставил ребенка без присмотра. Матери ребенка в то время в Париже не было.

С малийцем встретился президент Франции Эммануэль Макрон. Он наградил мужчину медалью за мужество и пообещал предоставить французское гражданство.

Кроме того, Макрон заявил, что малиец сможет устроиться на работу пожарным.