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"Человек-паук": малиец получит гражданство Франции за удивительное спасение ребенка

Понедельник, 28 мая 2018, 12:34

Выходец из Мали Мамуд Гассама, который стал настоящим героем во Франции после спасения мальчика, повисшего на балконе, получит французское гражданство.

Об этом сообщает BBC.

Героический инцидент произошел в субботу вечером на одной из улиц на севере Парижа. Мамуд Гассама проходил мимо дома, когда увидел толпу людей и четырехлетнего мальчика, который повис на балконе четвертого этажа.

Мужчина без промедления бросился на помощь и за считанные секунды буквально вскарабкался на четвертый этаж и спас мальчика.

Очевидцы сняли спасение на видео, после чего малиец стал едва ли не национальным героем. Мэр Парижа Анн Идальго назвала его "человеком-пауком 18 района", имея в виду район, где произошел инцидент.

"Я не думал, я спас его", - прокомментировал позже свой поступок в эфире французского телевидения Мамуд Гассама.

Отца малого допросила полиция. Правоохранители считают, что он оставил ребенка без присмотра. Матери ребенка в то время в Париже не было.

С малийцем встретился президент Франции Эммануэль Макрон. Он наградил мужчину медалью за мужество и пообещал предоставить французское гражданство.

 

Кроме того, Макрон заявил, что малиец сможет устроиться на работу пожарным.

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