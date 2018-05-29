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Німецькі соціал-демократи виступили за пожвавлення діалогу з РФ

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Німецькі соціал-демократи виступили за пожвавлення діалогу з РФ

Вівторок, 29 травня 2018, 07:53

Німецька Соціал-демократична партія (СДПН) вимагає посилення діалогу з РФ, утім не ставить під сумнів політику санкцій.

Про це йшлося на засіданні президії партії у понеділок, 28 травня, повідомляє DW.

Як зазначає видання, на засіданні було згладжено внутрішні розбіжності у питанні політики щодо Росії.

"Ми прагнемо діалогу з Росією, ми шукаємо діалогу з Росією, і ми хочемо, щоб цей діалог пожвавлювався", - заявив генеральний секретар партії Ларс Клінґбайль за результатами засідання президії, цитує агентство dpa.

Значна частина соціал-демократів не погоджувалася з жорсткою позицією щодо Росії, яку зайняв міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. Вона вважає таку позицію відступом від "східної політики" екс-канцлера Віллі Брандта, яка в 1970-ті роки полягала у зближенні з тодішнім Радянським Союзом.

Маас розпочав своє перебування на посаді міністра із звинувачень на адресу Росії в "агресії" на Донбасі та "дедалі більш ворожій" поведінці щодо Заходу. На засідання президії СДПН Маас наголосив, що і надалі критикуватиме Росію з окремих питань, однак водночас заявив про готовність до діалогу.

Він, зокрема, сподівається на проведення зустрічі представників "нормандської четвірки" у Берліні ще до початку періоду літніх відпусток. 

Соціал-демократи загалом не ставлять під сумнів європейську жорстку політику санкцій щодо Росії: на засіданні президії тему піднімала лише голова уряду землі Мекленбург - Передня Померанія Мануела Швезіґ. Вона звернула увагу на те, що компанії на сході Німеччини більше потерпають від санкцій. 

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Німеччина Росія санкції
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