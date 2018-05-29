Немецкие социал-демократы выступили за усиление диалога с РФ

Немецкая Социал-демократическая партия (СДПГ) требует усиления диалога с РФ, но не ставит под сомнение политику санкций.

Об этом шла речь на заседании президиума партии в понедельник, 28 мая, сообщает DW.

Как отмечает издание, на заседании было сглажено внутренние разногласия в вопросе политики в отношении России.

"Мы хотим диалога с Россией, мы ищем диалога с Россией, и мы хотим, чтобы этот диалог оживлялся", - заявил генеральный секретарь партии Ларс Клинґбайль по результатам заседания президиума, цитирует агентство dpa.

Значительная часть социал-демократов не соглашалась с жесткой позицией по отношению к России, которую занял министр иностранных дел Германии Гайко Маас. Она считает такую ​​позицию отступлением от "восточной политики" экс-канцлера Вилли Брандта, которая в 1970-е годы заключалась в сближении с тогдашним Советским Союзом.

Маас начал свое пребывание на посту министра с обвинений в адрес России в "агрессии" на Донбассе и "все более враждебном" поведении по отношению к Западу. На заседании президиума СДПГ Маас отметил, что и в дальнейшем будет критиковать Россию по отдельным вопросам, однако в то же время заявил о готовности к диалогу.

Он, в частности, надеется на проведение встречи представителей "нормандской четверки" в Берлине еще до начала периода летних отпусков.

Социал-демократы вообще не ставят под сомнение европейскую жесткую политику санкций в отношении России: на заседании президиума эту тему поднимала только глава правительства земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиґ. Она обратила внимание на то, что компании на востоке Германии больше страдают от санкций.