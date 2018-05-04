Ультраправі напали на журналістів і поліцію під час візиту Ципраса на Лесбос

Десятки ультраправих екстремістів атакували поліцію і журналістів, що висвітлювали візит прем’єра Греції Алексіса Ципраса на Лесбос.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Напад стався невдовзі після закінчення акції протесту місцевих жителів, які вимагали в уряду вжити заходів для зменшення міграційного тиску на Лесбос і інші острови, які перебувають на передовій лінії міграційної кризи.

Мітинг та інші акції протесту були приурочені до візиту на Лесбос прем’єра Алексіса Ципраса та інших урядовців.

Візит супроводжували озброєні до зубів поліцейські, які також потрапили під гарячу руку екстремістам.

Ультраправі кидали каміння та петарди у поліцію, журналістів місцевих та міжнародних ЗМІ, а аткож місцевих жителів, що виступають проти насильства.

Про постраждалих і затриманих в результаті інциденту не повідомляється.

Варто зазначити, що декілька днів тому група ультраправих екстремістів напала на мігрантів, що влаштували акцію протесту на площі острова Мітілен.