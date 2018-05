Представитель Ягланда уравнял Украину и Россию в заявлении об убийстве Бабченко

В Совете Европы призывают провести быстрое и полное расследование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом спикер генсека Совета Европы Даниэль Хольтген написал на своей странице в Twitter.

"В Украине и России журналисты подвергаются нападениям и арестам с тревожной скоростью. Убийство Аркадия Бабченко должно быть расследовано быстро и в полной мере", - написал он.

#Journalists are being attacked and arrested at an alarming rate in #Ukraine and #Russia. The killing of Arkady #Babchenko today must be rapidly and fully investigated. https://t.co/hFv5lWOGfQ