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Представитель Ягланда уравнял Украину и Россию в заявлении об убийстве Бабченко

Среда, 30 мая 2018, 09:33

В Совете Европы призывают провести быстрое и полное расследование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом спикер генсека Совета Европы Даниэль Хольтген написал на своей странице в Twitter.

"В Украине и России журналисты подвергаются нападениям и арестам с тревожной скоростью. Убийство Аркадия Бабченко должно быть расследовано быстро и в полной мере", - написал он.

29 мая в российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он умер в карете скорой помощи.

Аркадий Бабченко – российский журналист, блогер. Открыто критиковал путинский режим. После начала преследований в России переехал на жительство в Прагу, потом – в Украину.

Служил на Северном Кавказе, участвовал в первой и второй чеченских войнах. После окончания службы занялся журналистикой.

Подробнее об убийстве Бабченко читайте здесь.

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