Київ вимагає вибачень від віце-спікера Сейму Польщі за слова про медпрацівників з України

Посольство України в Польщі від імені всіх громадян України, які працюють в Польщі, вимагає вибачень від віце-маршалка Сейму Польщі Станіслава Тишки (члена "Кукіз'15") у зв’язку з його висловлюваннями про медичних працівників з України в ефірі телеканалу TVN24 27 травня.

Про це йдеться у заяві посольства, опублікованій на сторінці у Facebook.

"Висловивши думку, що через працевлаштування начебто менш кваліфікованих медичних працівників з України в польських лікарнях помирає більше людей, пан віце-спікер перевищив рівень порядності і вдався до ганебних та неприйнятних наклепів на українських громадян", - заявило посольство.

Такий вчинок є негідним політичного діяча, який займає високу посаду в Сеймі Республіки Польща, зауважили в диппредставництві.

"Крім факту поширення звичайних чуток, які не мають нічого спільного з дійсністю, кричущим є ксенофобський характер примітивної спроби перекласти провину на іноземців. Ми звертаємося до влади Республіки Польщі засудити вказані висловлювання, застосувати до їх автора належне дисциплінарне покарання, а також вжити заходів із запобігання поширенню в публічному просторі Польщі стереотипів ксенофобського і шовіністичного характеру про громадян України", - зазначається в заяві.

Посольство нагадало статистику Міністерства у справах сім'ї, праці і соціальної політики Польщі, відповідно до якої у 2017 році в країні дозвіл на роботу в медичних закладах отримали тільки 297 працівників з України, в тому числі 16 лікарів і лише 3 медичних сестер і акушерок (у 2016 році - 311, в тому числі 16 лікарів і 3 медсестер і акушерок). Отримати роботу в медичних закладах Польщі за фахом медсестри та інших медичних спеціальностей можливо виключно після отримання офіційного дозволу на виконання такої професії, що у випадку громадян України передбачає підтвердження кваліфікації і, перш за все, нострифікацію диплому про вищу освіту.

Як відомо, у зв'язку з проблемами на ринку праці, Міністерство охорони здоров’я Польщі розглядає можливість спрощення процедури працевлаштування для медичних працівників, які походять з країн поза межами Євросоюзу, зокрема з України.