Киев требует извинений от вице-спикера Сейма Польши за слова о медработниках из Украины

Посольство Украины в Польше от имени всех граждан Украины, работающих в Польше, требует извинений от вице-маршала Сейма Польши Станислава Тышки (члена "Кукиз’15") в связи с его высказываниями о медицинских работниках из Украины в эфире телеканала TVN24 27 мая.

Об этом говорится в заявлении посольства, опубликованном на странице в Facebook.

"Выразив мнение, что из-за трудоустройства якобы менее квалифицированных медицинских работников из Украины в польских больницах умирает больше людей, господин вице-спикер перешел уровень порядочности и прибегнул к позорной и неприемлемой клевете на украинских граждан", - заявило посольство.

Такой поступок недостоин политического деятеля, который занимает высокий пост в Сейме Республики Польша, отметили в диппредставительстве.

"Помимо факта распространения обычных слухов, которые не имеют ничего общего с действительностью, вопиющим является расистский характер примитивной попытки переложить вину на иностранцев. Мы обращаемся к властям Республики Польша, чтобы осудить указанные высказывания, применить к их автору должное дисциплинарное наказание, а также принять меры по предотвращению распространения в публичном пространстве Польши стереотипов ксенофобского и шовинистического характера о гражданах Украины", - отмечается в заявлении.

Посольство напомнило статистику Министерства по делам семьи, труда и социальной политики Польши, согласно которой в 2017 году в стране разрешение на работу в медицинских учреждениях получили только 297 работников из Украины, в том числе 16 врачей и только три медицинских сестры и акушерки (в 2016 году - 311, в том числе 16 врачей и три медсестеры и акушерки).

Получить в медицинских учреждениях Польши работу по специальности медсестры и другим медицинским специальностям возможно только после получения официального разрешения на выполнение такой профессии, что в случае граждан Украины предусматривает подтверждение квалификации и, прежде всего, нострификацию диплома о высшем образовании.

Как известно, в связи с проблемами на рынке труда Министерство здравоохранения Польши рассматривает возможность упрощения процедуры трудоустройства для медицинских работников, которые происходят из стран за пределами Евросоюза, в частности из Украины.