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Ультраправые напали на журналистов и полицию во время визита Ципраса на Лесбос

Пятница, 4 мая 2018, 11:37

Десятки ультраправых экстремистов атаковали полицию и журналистов, освещавших визит премьера Греции Алексиса Ципраса на Лесбос.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Нападение произошло вскоре после окончания акции протеста местных жителей, которые требовали у правительства принять меры для уменьшения миграционного давления на Лесбос и другие острова, которые находятся на передовой линии миграционного кризиса.

Митинг и другие акции протеста были приурочены к визиту на Лесбос премьера Алексиса Ципраса и других чиновников.

Визит сопровождали вооруженные до зубов полицейские, которые также попали под горячую руку экстремистам.

Ультраправые бросали камни и петарды в полицию, журналистов местных и международных СМИ, а также местных жителей, выступающих против насилия.

О пострадавших и задержанных в результате инцидента не сообщается.

Стоит отметить, что несколько дней назад группа ультраправых экстремистов напала на мигрантов, которые устроили акцию протеста на площади острова Митилен.

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мигранты Греция
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