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Молдова попросила войска РФ не участвовать в параде в Приднестровье

Пятница, 4 мая 2018, 17:02

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы призвало так называемую Оперативную группу российских войск (ОГРВ) не участвовать в военном параде по случаю 9 мая.

Об этом сообщает издание Deschide со ссылкой на заявление МИД Молдовы.

Согласно сообщению, информация об организации военного парад 9 мая была опубликована в местной прессе.

Министерство заявило, что "не одобряет решение и отношение военного командования ОГРВ, и призывает власти Российской Федерации воздержаться от военных действий, демонстрирующих дерзкий характер относительно конституционности Республики Молдова", - говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел обращает внимание на риски, которые могут возникнуть для процесса урегулирования приднестровского конфликта.

"Подобные действия грубо подрывают суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова. Министерство напоминает, что Российская Федерация неоднократно открыто и однозначно выступала за соблюдение этих принципов", - также говорится в заявлении министерства.

В связи с этим министерство еще раз подчеркивает позицию Кишинева о необходимости вывода российских военных сил с территории страны.

Оперативная группа российских войск в Приднестровье - объединение Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированное на территории непризнанной Приднестровской республики. Штаб-квартира ОГРВ расположена в городе Тирасполь.

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Приднестровье
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