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Збір врожаю полуниці в Польщі під загрозою через нестачу працівників з України

П'ятниця, 1 червня 2018, 19:38

У Польщі до 40% врожаю полуниці може залишитися незібраним через нестачу працівників з-за східного кордону, зокрема України.

Про це заявив президент Національної асоціації виробників овочів і фруктів Анджей Ґайовнічек, передає "Польське радіо".

За його словами, що не тільки врожай полуниці, але також вишні та малини, потрапив під загрозу. Усе це - через зміни в адміністративно-правових нормах.

"Працівники з України дуже довго чекають на візи, натомість на основі біометричних паспортів їх не впускають до Польщі, оскільки, за оцінкою Митної служби, на основі цих паспортів можуть в’їджати лише туристи. Проте, згідно з законом, власники цих паспортів також, протягом трьох місяців, можуть працювати. Польській економіці це дуже допомогло би", - зазначив Ґайовнічек.

Плантатори звертаються до митних служб ліберальніше ставитися до працівників з України. Вони очікують, що уряд змінить правила.

Міністерство праці Польщі готує низку рішень задля спрощення процедури працевлаштування для іноземців і, зокрема, скорочення часу на отримання дозволу на працю від відповідних органів у Польщі.

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