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У Литві – друга за тиждень аварія за участі військ США

Неділя, 10 червня 2018, 12:35

У Литві у місті Казлу Руді бронетранспортер США Stryker з'їхав в кювет і врізався в дерево, в результаті чого постраждав американський солдат.

Про це у суботу повідомили в поліції, передає Delfi.

За словами чиновників, американський солдат був доставлений в лікарню з забоєм правого стегна, де йому надали медичну допомогу. Пізніше він був звільнений для амбулаторного лікування.

Це вже друга аварія, пов'язана з військами США в Литві цього тижня. У четвер на дорозі Каунас – Пренай сталася масштабна ДТП за участі бронетранспортерів США, які беруть участь у навчаннях НАТО. В результаті ДТП постраждали 13 військових. Всі вони громадяни США.

Троє військових отримали більш серйозні поранення, у решти – незначні травми. Всіх постраждалих відвезли до лікарень Каунаса.

Американські війська у цей час беруть участь в навчаннях Kardo kirtis в країнах Балтії.

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Литва США
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