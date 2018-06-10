В Литве - вторая за неделю авария с участием войск США

В Литве в городе Казлу Руди бронетранспортер США Stryker съехал в кювет и врезался в дерево, в результате чего пострадал американский солдат.

Об этом в субботу сообщили в полиции, передает Delfi.

По словам чиновников, американский солдат был доставлен в больницу с ушибом правого бедра, где ему оказали медицинскую помощь. Позже он был освобожден для амбулаторного лечения.

Это уже вторая авария, связанная с войсками США в Литве на этой неделе. В четверг на дороге Каунас - Пренай произошло масштабное ДТП с участием бронетранспортеров США, которые участвуют в учениях НАТО. В результате ДТП пострадали 13 военных. Все они граждане США.

Трое военных получили более серьезные ранения, у остальных - незначительные травмы. Всех пострадавших отвезли в больницы Каунаса.

Американские войска в это время участвуют в учениях Kardo kirtis в странах Балтии.