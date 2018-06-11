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Туск відповів США на заяви про "місце в пеклі", ставши на захист Трюдо

Понеділок, 11 червня 2018, 08:11

Президент Європейської ради Дональд Туск підтримав прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, на адресу якого пролунали критичні заяви з боку президента США та чиновників Білого дому.

Про це він написав у Twitter.

"На небесах є особливе місце для Джастіна Трюдо. Канада, дякую за ідеальну організацію саміту G7!" - написав Туск.

Раніше директор Білого дому з торгової політики Пітер Наварро в ефірі каналу Fox News заявив, що "у пеклі є особливе місце для тих іноземних лідерів, які обирають дипломатію зради щодо президента Трампа, а потім намагаються встромити йому ніж у спину, коли президент іде до виходу".

"І це те, що зробив віроломний Джастін Трюдо на цій шутовській прес-конференції. Слабкий, нечесний Джастін Трюдо", - сказав він.

Як відомо, саміт G7 у канадському Квебеку був продемонстрував розбіжність учасників "сімки" з низки питань. Трамп залишив зібрання та відмовився підписувати комюніке саміту G7.

Також учасники не мали спільної думки щодо можливості повернення Росії до цього формату. Детальніше про це – в статті Повернення Росії до "Великої сімки": причини і наслідки гучної заяви Трампа

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Туск Трюдо
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