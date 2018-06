Туск відповів США на заяви про "місце в пеклі", ставши на захист Трюдо

Президент Європейської ради Дональд Туск підтримав прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, на адресу якого пролунали критичні заяви з боку президента США та чиновників Білого дому.

Про це він написав у Twitter.

"На небесах є особливе місце для Джастіна Трюдо. Канада, дякую за ідеальну організацію саміту G7!" - написав Туск.

