Туск відповів США на заяви про "місце в пеклі", ставши на захист Трюдо

Президент Європейської ради Дональд Туск підтримав прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, на адресу якого пролунали критичні заяви з боку президента США та чиновників Білого дому.

Про це він написав у Twitter.

"На небесах є особливе місце для Джастіна Трюдо. Канада, дякую за ідеальну організацію саміту G7!" - написав Туск.

There is a special place in heaven for @JustinTrudeau. Canada, thank you for the perfect organisation of G7! — Donald Tusk (@eucopresident) 10 червня 2018 р.

Раніше директор Білого дому з торгової політики Пітер Наварро в ефірі каналу Fox News заявив, що "у пеклі є особливе місце для тих іноземних лідерів, які обирають дипломатію зради щодо президента Трампа, а потім намагаються встромити йому ніж у спину, коли президент іде до виходу".

"І це те, що зробив віроломний Джастін Трюдо на цій шутовській прес-конференції. Слабкий, нечесний Джастін Трюдо", - сказав він.

Як відомо, саміт G7 у канадському Квебеку був продемонстрував розбіжність учасників "сімки" з низки питань. Трамп залишив зібрання та відмовився підписувати комюніке саміту G7.

Також учасники не мали спільної думки щодо можливості повернення Росії до цього формату. Детальніше про це – в статті Повернення Росії до "Великої сімки": причини і наслідки гучної заяви Трампа