Туск ответил США на заявления о "месте в аду", встав на защиту Трюдо

Президент Европейского совета Дональд Туск поддержал премьер-министра Канады Джастина Трюдо, в адрес которого прозвучали критические заявлении со стороны президента США и чиновников Белого дома.

Об этом он написал в Twitter.

"На небесах есть особое место для Джастина Трюдо. Канада, спасибо за идеальную организацию саммита G7", - написал Туск.

There is a special place in heaven for @JustinTrudeau. Canada, thank you for the perfect organisation of G7! — Donald Tusk (@eucopresident) 10 червня 2018 р.

Ранее директор Белого дома по торговой политики Питер Наварро в эфире канала Fox News заявил, что "в аду есть особое место для тех иностранных лидеров, которые выбирают дипломатию измены в отношении президента Трампа, а потом пытаются вонзить ему нож в спину, когда президент идет к выходу".

"И это то, что сделал вероломный Джастин Трюдо на этой шутовской пресс-конференции. Слабый, нечестный Джастин Трюдо", - сказал он.

Как известно, саммит G7 в канадском Квебеке продемонстрировал расхождение участников "семерки" по ряду вопросов. Трамп покинул собрание и отказался подписывать коммюнике саммита G7.

Также участники не пришли к общему мнению насчет возможности возвращения России к этому формату.

Подробнее об этом – в статье Возврат России в "Большую семерку": причины и последствия громкого заявления Трампа