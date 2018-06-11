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В аду есть особое место для Трюдо: в Белом доме комментируют итоги саммита G7

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Туск ответил США на заявления о "месте в аду", встав на защиту Трюдо

Понедельник, 11 июня 2018, 08:11

Президент Европейского совета Дональд Туск поддержал премьер-министра Канады Джастина Трюдо, в адрес которого прозвучали критические заявлении со стороны президента США и чиновников Белого дома.

Об этом он написал в Twitter.

"На небесах есть особое место для Джастина Трюдо. Канада, спасибо за идеальную организацию саммита G7", - написал Туск.

Ранее директор Белого дома по торговой политики Питер Наварро в эфире канала Fox News заявил, что "в аду есть особое место для тех иностранных лидеров, которые выбирают дипломатию измены в отношении президента Трампа, а потом пытаются вонзить ему нож в спину, когда президент идет к выходу".

"И это то, что сделал вероломный Джастин Трюдо на этой шутовской пресс-конференции. Слабый, нечестный Джастин Трюдо", - сказал он.

Как известно, саммит G7 в канадском Квебеке продемонстрировал расхождение участников "семерки" по ряду вопросов. Трамп покинул собрание и отказался подписывать коммюнике саммита G7.

Также участники не пришли к общему мнению насчет возможности возвращения России к этому формату.

Подробнее об этом – в статье Возврат России в "Большую семерку": причины и последствия громкого заявления Трампа

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Туск Трюдо
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