США расширили санкции против России

США ввели санкции против трех россиян и пяти российских компаний.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина США.

"Сегодня Офис контроля за иностранными активами Минфина США добавил пять российских компаний и трех российских граждан в перечень, предусмотренный приказом 13694 "Блокирование собственности отдельных лиц, причастных к существенной злонамеренной киберактивности" - говорится в сообщении.

Санкции были введены в том числе на основании принятого почти год назад закона об ужесточении режима санкций в отношении РФ.

Как отмечается, лица и компании, против которых вводятся санкции, оказывали поддержку российские ФСБ.

Так, США ввели санкции против компаний Digital Security, ERPScan, Embedi, Kvant Scientific Research Institute (Kvant) Divetechnoservices, а также против их руководителей Александра Трібуна, Олега Чирикова, Владимира Каганского.

Как известно, в начале апреля США ввели новые санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также против финансовых учреждений, государственных и частных компаний, связанных с Кремлем.