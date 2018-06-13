Парубий в Британии убеждал упростить визовый режим для украинцев

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время встреч с представителями британского парламента и правительства в Лондоне поднимал вопрос о необходимости упрощения визового режима для украинцев.

Об этом спикер парламента рассказал в комментарии для телеканала "Рада".

"Конечно же, я не мог не поднять вопрос визового режима между Украиной и Великобританией. Я рассказал об огромном количестве жалоб от украинских граждан по поводу очень регламентированной, очень жесткой процедуры получения виз", - рассказал Парубий.

По словам спикера парламента, он настаивал на необходимости упрощения визового режима.

"Я настаивал на том, что должен быть упрощен механизм, должна быть упрощена эта процедура, чтобы для украинцев облегчить и поездку, и пребывание в Великобритании. Чтобы мы шаг за шагом шли к упрощению визового режима", - отметил глава украинского парламента.

"Рассчитываю на то, что мое пожелание, и я уверен, что это пожелание многих украинцев... моя позиция будет услышана и поддержана правительством и парламентом", - добавил Парубий.

Как известно, Великобритания и Ирландия являются двумя европейскими странами, которые не ввели безвиз для Украины, который начал действовать с ЕС 11 июня прошлого года.

Со своей стороны посольство Украины уже предложило Лондону переговоры об упрощении визового режима для украинцев, но британцы не соглашаются на переговоры.

Читайте подробнее об этом в редакционной статье "Европейской правды": "Безвиз без взаимности. Почему Киев должен восстановить визы для граждан Великобритании".

Читайте также: "Чисто английский предвзятость: как отличается визовая политика Великобритании в Украине и у соседей".