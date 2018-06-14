Парламент Франції підтримав реформу залізниці, яка спричинила масові страйки

Національні збори Франції (нижня палата парламенту) переважною більшістю голосів підтримали реформу національної залізничної компанії президента Еммануеля Макрона, що викликала протести в країні.

Про це повідомляє ВВС.

Французькі депутати проголосували 452 голосами "за" і 80 "проти" на користь законопроекту про перебудову державної залізничної компанії SNCF.

Законопроект передбачає найбільші зміна в компанії після націоналізації залізниць в 1930-х роках.

Відповідно до закону, нові працівники втратять щедрі робочі і пенсійні гарантії, в той час як SNCF перетвориться на акціонерне товариство і втратить свою внутрішню пасажирську монополію в 2020 році.

Профспілки заявляють, що це прихований крок до майбутньої приватизації SNCF, але уряд наполягає на тому, що не продаватиме акції.

Уряд Макрона також списав 35 млрд. євро боргу SNCF із загальної суми в 47 млрд. євро, щоб дозволити компанії збільшити фінансову свободу для підготовки до конкуренції з боку інших європейських компаній.

У квітні профспілки Франції почали страйки, які тривають вже третій місяць, намагаючись перешкодити проведенню реформ, але опитування показують, що громадська підтримка реформ почала зростати.