Парламент Франции поддержал реформу железной дороги, повлекшую массовые забастовки

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) подавляющим большинством поддержала реформу железных дорог президента Эммануэля Макрона, вызвавшую протесты в стране.

Об этом сообщает ВВС.

Французские депутаты проголосовали 452 голосами "за" и 80 "против" в пользу законопроекта о перестройке государственной железнодорожной компании SNCF.

Законопроект предусматривает самое большое изменение в компании после национализации железных дорог в 1930-х годах.

Согласно закону, новые работники потеряют щедрые рабочие и пенсионные гарантии, в то время как SNCF превратится в акционерное общество и потеряет свою внутреннюю пассажирскую монополию в 2020 году.

Профсоюзы заявляют, что это скрытый шаг к будущей приватизации SNCF, но правительство настаивает на том, что не будет продавать акции.

Правительство Макрона также списало 35 млрд. евро долга SNCF из общей суммы в 47 млрд. евро, чтобы позволить компании увеличить финансовую свободу для подготовки к конкуренции со стороны других европейских компаний.

В апреле профсоюзы Франции начали забастовки, которые проходят уже третий месяц, пытаясь помешать проведению реформ, но опросы показывают, общественная поддержка реформ начала расти.