Порошенко впевнений, що саміт Україна-НАТО відбудеться, попри Угорщину

Президент Петро Порошенко під час останніх міжнародних переговорів кілька разів зробив заяви про свою впевненість у проведення саміту Україна-НАТО.

В тому числі, про це йшлося під час переговорів з президентом Франції Емануелем Макроном, повідомляють в адміністрації президента.

Як відомо, засідання Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні (яку неофіційно називають також "самітом Україна-НАТО") планувалося провести в рамках брюссельського саміту Альянсу, який відбудеться 11-12 липня. Водночас, Угорщина неодноразово заявляла, що блокуватиме його проведення, доки Київ не відмовиться від проведення освітньої реформи у її нинішньому вигляді.

Однак зараз, у АП кажуть про проведення саміту як про доконаний факт. "Співрозмовники також обговорили підготовку до самітів Україна – ЄС та Україна – НАТО, які відбудуться у липні в Брюсселі", - йдеться у повідомленні прес-служби Порошенка за підсумками розмови з Макроном в суботу.

Ідентична фраза міститься у повідомленні про зустріч Порошенка з послами "Великої сімки".

Як повідомлялося, днями віце-прем’єр Климпуш-Цинцадзе заявила, що саміт Україна-НАТО можуть розблокувати в останній момент. Між тим офіційної згоди згоди Будепешта на це поки не надходило – на початку тижня повідомлялося, що Угорщина продовжує блокувати засідання комісії Україна-НАТО на вищому рівні.