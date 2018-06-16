Порошенко уверен, что саммит Украина-НАТО состоится, вопреки Венгрии

Президент Петр Порошенко во время последних международных переговоров несколько раз заявил о своей уверенности в проведении саммита Украина-НАТО.

В том числе, об этом шла речь во время переговоров с президентом Франции Эмануэлем Макроном, сообщают в администрации президента.

Как известно, заседание Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне (неофициально ее называют "саммитом Украина-НАТО") планировалось провести в рамках брюссельского саммита Альянса, который состоится 11-12 июля. В то же время, Венгрия неоднократно заявляла, что будет блокировать данную встречу, пока Киев не откажется от проведения образовательной реформы в ее нынешнем виде.

Однако сейчас, в АП говорят о проведении саммита как о несомненном факте. "Собеседники также обсудили подготовку саммитов Украина – ЕС и Украина – НАТО, которые пройдут в июле в Брюсселе", - говорится в сообщении пресс-службы Порошенко по итогам разговора с Макроном в субботу.

Идентичная фраза содержится в сообщении о встрече Порошенко с послами "Большой семерки".

Как сообщалось, на днях вице-премьер Климпуш-Цинцадзе заявила, что саммит Украина-НАТО могут разблокировать в последний момент. Между тем официального согласия согласия Будепешта на это пока не поступало – в начале недели сообщалось, что Венгрия продолжает блокировать заседание комиссии Украина-НАТО на высшем уровне.