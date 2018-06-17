Меркель планирует провести специальный саммит по миграционному кризису - СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует собрать специальный саммит со странами, которые больше всего пострадали от кризиса беженцев.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на информацию правительствененых чинвоников нескольких стран ЕС.

Меркель хочет провести встречу накануне саммита лидеров ЕС, который пройдет в конце июня.

Немецкий канцлер хочет обсудить с лидерами Греции, Италии и Австрии решения о помощи беженцам, а также стратегию действий в будущем.

Сейчас неясно, смогут Испания и страны Балкан принять участие в специальном саммите. Эти страны также ощутили значительные последствия миграционного кризиса.

"Сейчас ничего не решено, мы находимся на этапе планирования. Также неясно, когда именно этот специальный саммит может пройти, - сказал итальянский чиновник.

О планах Меркель стало известно на фоне внутриполитического конфликта в Германии.

Основной спор между министром внутренних дел Хорстом Зеехофером и Меркель заключается в том, что глава МИД, который одновременно возглавляет ХСС, требует разрешения для приграничных земель отказывать соискателям убежища, если они зарегистрировались в другом государстве ЕС или если в Германии им уже было отказано в убежище.

Меркель стремится избежать односторонних шагов Германии, которые могут раздражать другие страны-члены ЕС и еще больше ослабить усилия, направленные на общую миграционную политику для всего ЕС.