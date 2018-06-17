Кількість жертв теракту в Афганістані зросла до 36, поранені 65 осіб
Неділя, 17 червня 2018, 12:55
Кількість загиблих в результаті теракту у східній афганській провінції Нангархар зросла до 36, ще 65 осіб отримали поранення.
Про це повідомляє Al Jazeera.
За словами прес-секретаря губернатора провінції, напад стався в районі Родат, приблизно в 25 км від Джалалабада.
Терорист-смертник підірвав начинений вибухівкою автомобіль. Теракт стався після того, як президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про продовження урядом режиму припинення вогню з "Талібаном".
Серед жертв опинилися мирні громадяни, афганські військові і члени "Талібану". Крім оголошення про перемир'я вони відзначали кінець мусульманського священного місяця Рамадан.
Відповідальність за теракт взяла на себе терористична група "Ісламська держава".
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