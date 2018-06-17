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Число жертв теракта в Афганистане возросло до 36, ранены 65 человек

Воскресенье, 17 июня 2018, 12:55

Количество погибших в результате теракта в восточной афганской провинции Нангархар возросло до 36, еще 65 человек получили ранения.

Об этом сообщает Al Jazeera.

По словам пресс-секретаря губернатора провинции, нападение произошло в районе Родат, примерно в 25 км от Джалалабада.

Террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. Теракт произошел после того, как президент Афганистана Ашраф Гани объявил о продлении правительством режима прекращения огня с "Талибаном".

Среди жертв оказались мирные гражданые, афганские военные и члены "Талибана". Кроме оглашения о перемирии они отмечали конец мусульманского священного месяца Рамадан.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группа "Исламское государство".

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