У столиці Македонії відбулися протести через зміну назви країни

У столиці Македонії в неділю ввечері відбулася акція протесту проти підписаної з Грецією угоди щодо нової назви колишньої югославської республіки.

Про це повідомляє DPA.

Протестувальники зібралися біля будівлі парламенту у центрі Скоп’є викрикували "Македонія: ми не відмовимося від назви". Вони також вигукували ім’я президента Георгі Іванова, який відмовився підписувати угоду, і співали патріотичні пісні.

Деякі демонстранти також кидали каміння та пляшки в поліцію, правоохоронці у відповідь застосували шумові гранати та сльозогінний газ. У сутичках постраждали 7 поліцейських та 25 протестувальників.

Організатором акції, за інформацією македонських ЗМІ, був Янко Бачев, лідер політичної партії "Об'єднана Македонія", яка відкрито закликає до вступу Македонії до Євразійського союзу та союзу з Росією.

На акції були можна було помітити крім македонських і російські прапори.

У неділю сутички після підписання угоди відбулися також у Греції.

Нагадаємо, Греція і Македонія 17 червня підписали угоду про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія.

Угода відкриває шлях вступу до НАТО та ЄС для колишньої югославської республіки і покладе край 27-річній суперечці між двома країнами.