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В столице Македонии прошли протесты из-за смены названия страны

Понедельник, 18 июня 2018, 07:44

В столице Македонии в воскресенье вечером состоялась акция протеста против подписанного с Грецией соглашения о новом названии бывшей югославской республики.

Об этом сообщает DPA.

Протестующие собрались у здания парламента в центре Скопье и выкрикивали "Македония: мы не откажемся от названия". Они также выкрикивали имя президента Георги Иванова, который отказался подписывать соглашение, и пели патриотические песни.

 

Некоторые демонстранты также бросали камни и бутылки в полицию, стражи порядка в ответ применили шумовые гранаты и слезоточивый газ. В столкновениях пострадали 7 полицейских и 25 протестующих.

 

Организатором акции, по информации македонских СМИ, был Янко Бачев, лидер политической партии "Объединенная Македония", который открыто призывает к вступлению Македонии в Евразийский союз и союзу с Россией. На акции можно было заметить кроме македонских и российские флаги.

В воскресенье после подписания соглашения акции протеста прошли также в Греции.

Напомним, Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летнему спору между двумя странами.

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Македония
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