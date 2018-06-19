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Макрон висварив підлітка, який назвав його "Ману"

Вівторок, 19 червня 2018, 15:00

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок "відчитав" підлітка, який звернувся до 40-річного глави держави "Ману" - за прізвиськом, утвореним від імені Макрона.

Про це пише Deutsche Welle.

Інцидент стався під час заходу, присвяченого заклику колишнього президента Шарля де Голля до народного опору проти нацистської німецької окупації під час Другої світової війни.

Коли Макрон обмінявся рукостисканням з людьми, хлопець заспівав кілька рядків з гімну соціалістів "Інтернаціонал" та запитав у президента: "Як справи, Ману?", на що президент відрізав "Ні. Ти не можеш так поводитись. Ні, ні, ні, ні".

Хлопець вибачився, а президент продовжив. "Ти тут, на офіційній церемонії, і слід поводитись як належне. Ти можеш вдавати дурня , але сьогодні тут "Марсельеза", "Пісня партизан" (пісня французького спротиву – Ред.)", - сказав Макрон.

"Називай мене "Пане президенте" або "Сер". Гаразд?", - продовжив Макрон, на що хлопець відказав: "Так, сер!".

Критики розкритикували президента за те, що інколи він використовує грубу лексику та не проявляє співчуття до бідних.

Минулого тижня його офіс оприлюднив відео, на якому президент заявив, що французи витрачають "божевільну кількість грошей" на програми соціального забезпечення.

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Франція Макрон
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