Макрон отругал подростка, который назвал его "Ману"

Президент Франции Эммануэль Макрона в понедельник "отчитал" подростка, который обратился к 40-летнему главы государства "Ману" - по прозвищу, образованному от имени Макрона.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Инцидент произошел во время мероприятия, посвященного призыву бывшего президента Шарля де Голля к народному сопротивлению против нацистской немецкой оккупации во время Второй мировой войны.

Когда Макрон обменялся рукопожатием с людьми, парень спел несколько строк из гимна социалистов "Интернационал" и спросил у президента: "Как дела, Ману?", на что президент отрезал: "Нет. Ты не можешь так себя вести. Нет, нет, нет, нет ".

Парень извинился, а президент продолжил. "Ты здесь, на официальной церемонии, и следует обращаться как должное. Ты можешь валять дурака, но сегодня здесь "Марсельеза", "Песня партизан" (песня французского сопротивления - Ред.)", - сказал Макрон.

"Называй меня "Господин президент" или "Сэр". Ладно?" - продолжил Макрон, на что парень ответил: "Да, сэр".

Критики раскритиковали президента за то, что иногда он использует грубую лексику и не проявляет сочувствие к бедным.

На прошлой неделе его офис обнародовал видео, на котором президент заявил, что французы тратят "безумное количество денег" на программы социального обеспечения.