Правительство Испании решило вынести останки Франко из мавзолея

Останки диктатора Франсиско Франко вскоре могут быть перемещены из финансируемого государством мавзолея в соответствии с планом нового социалистического правительства Испании превратить мемориал в место памяти о гражданской войне, а не прославление диктатуры.

Об этом пишет Reuters.

Этот шаг должен стать последним из множества громких мероприятий, начатых новым премьер-министром Испании Педро Санчесом в попытке укрепить свою власть и привлечь левых избирателей перед всеобщими выборами, которые должны состояться в середине 2020 года..

Санчес, который пришел на место своего консервативного предшественника Мариано Рахоя в прошлом месяце, контролирует менее четверти мест в парламенте.

"Решение об эксгумации останков Франко совершенно ясно", - сказал Оскар Пуэнте, один из лидеров социалистической партии, который близок к Санчесу.

По его словам, правительство превратит мавзолей "Долина павших" в "место признания и памяти всех испанцев".

Мавзолей, открытый самым Франко в 1959 году, расположен в католической базилике на склоне холма, где также похоронен основатель испанской фашистской партии "Фаланга" Хосе Антонио Примо де Ривера. Долгое время "Долина" была местом паломничества ультраправых групп в Испании.

Общегосударственный закон об "исторической памяти", принятый в 2007 году, требует постепенной замены символов, связанных с жестоким правлением Франко в 1939-1975 годах.