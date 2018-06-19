У МЗС назвали кроки Києва для вирішення мовної суперечки з Будапештом

Україна запропонувала Угорщині низку кроків, спрямованих на зняття напруги між двома державами через ухвалений закон "Про освіту".

Про це йдеться у відповіді речниці МЗС України Мар'яни Беци на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" напередодні запланованих на 22 червня переговорів з угорською стороною.

Беца нагадала, що український уряд ухвалив і передав до Верховної Ради пропозиції щодо продовження перехідного періоду імплементації статті 7 закону "Про освіту" до 2023 року.

"Українська сторона запропонувала угорській підписати декларацію на рівні міністрів освіти за підсумками зустрічі 22 червня, щоб додатково підтвердити чинність усіх діючих двосторонніх документів, а також готовність до взаємодії в ході імплементації закону "Про освіту", - зазначила дипломат.

Беца також розповіла, що для практичного започаткування такої взаємодії було запропоновано створити спільну українсько-угорську робочу групу з питання імплементації статті 7 закону "Про освіту" у складі представників міністерств освіти і закордонних справ обох країн та представників угорської громади в Україні.

За її словами, робоча група забезпечуватиме вироблення спільного механізму запровадження статті 7 закону в закладах загальної середньої освіти з навчанням угорською мовою згідно з заключними рекомендаціями Венеційської комісії та сприятиме систематичному проведенню консультацій з розроблення імплементаційного законодавства на виконання закону "Про освіту".

Речник МЗС уточнила, що українська сторона також запропонувала представникам угорської меншини долучитися до робочих груп з розроблення нормативних документів щодо імплементації закону "Про освіту", зокрема закону України "Про загальну середню освіту", стандартів освіти, освітніх програм.

Крім того, Україна запропонувала підготувати новий протокол про співробітництво у сфері освіти і науки між Міністерством освіти і науки України та Міністерством людських ресурсів Угорщини на 2019-2022 роки, в якому були б деталізовані питання щодо навчання та вивчення угорської мови у закладах середньої освіти в місцях компактного проживання угорської національної меншини в Україні.

"Ми розраховуємо, що всі ці кроки дозволять зняти напругу в українсько-угорських відносинах, розблокувати саміт Україна-НАТО та відновити конструктивну взаємодію з усіх питань", - підсумувала Беца.