В МИД назвали шаги Киева для решения языкового спора с Будапештом

Украина предложила Венгрии ряд шагов, направленных на снятие напряженности между двумя государствами из-за принятого закона "Об образовании".

Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД Украины Марьяны Бецы на вопрос агентства "Інтерфакс-Україна" в преддверии намеченных на 22 июня переговоров с венгерской стороной.

Беца напомнила, что украинское правительство приняло и передало в Верховную раду предложения о продлении переходного периода имплементации статьи 7 закона "Об образовании" до 2023 года.

"Украинская сторона предложила венгерской подписать декларацию на уровне министров образования по итогам встречи 22 июня, чтобы дополнительно подтвердить силу всех действующих двусторонних документов, а также готовность к взаимодействию в ходе имплементации закона "Об образовании", - отметила дипломат.

Беца также рассказала, что для практического начала такого взаимодействия было предложено создать совместную украинско-венгерскую рабочую группу по вопросу имплементации статьи 7 закона "Об образовании" в составе представителей министерств образования и иностранных дел обеих стран и представителей венгерской общины в Украине.

По ее словам, рабочая группа будет обеспечивать выработку общего механизма внедрения статьи 7 закона в учреждениях общего среднего образования с обучением на венгерском языке согласно заключительным рекомендациям Венецианской комиссии и будет способствовать систематическому проведению консультаций по разработке имплементационного законодательства во исполнение закона "Об образовании".

Представитель МИД уточнила, что украинская сторона также предложила представителям венгерского меньшинства присоединиться к рабочим группам по разработке нормативных документов по имплементации закона "Об образовании", в частности закона Украины "Об общем среднем образовании", стандартов образования, образовательных программ.

Кроме того, Украина предложила подготовить новый протокол о сотрудничестве в сфере образования и науки между Министерством образования и науки Украины и Министерством человеческих ресурсов Венгрии на 2019-2022 годы, в котором были бы детализированы вопросы обучения и изучения венгерского языка в учреждениях среднего образования в местах компактного проживания венгерского национального меньшинства в Украине.

"Мы рассчитываем, что все эти шаги позволят снять напряженность в украинско-венгерских отношениях, разблокировать саммит Украина-НАТО и восстановить конструктивное взаимодействие по всем вопросам", - подытожила Беца.